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🍆Продажа овощей со своего огорода не облагается НДФЛ. Но только если огород не огромный, нет работников и есть справка

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Рубрика НДФЛ
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Урожай, выращенный в личных подсобных хозяйствах (в том числе уже в переработанном виде), не облагается НДФЛ. Но должны одновременно выполняться несколько условий.

Они перечислены в п.13 статьи 217 НК:

  • общая площадь земельного участка не превышает максимального размера (0,5 га, если в регионе не установлен иной предел);
  • ведение личного подсобного хозяйства осуществляется без наемных работников.

При этом если эти два условия соблюдаются, для права на освобождение от НДФЛ надо иметь справку, подтверждающую площадь участка и то, что урожай выращен там.

Документ выдают органы местного самоуправления или правление ТСН.

Если все вышеперечисленные условия соблюдаются, НДФЛ не будет.

Такое разъяснение дает Минфин в письме № 03-04-05/59221 от 23.07.2021.

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