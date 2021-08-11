🍆Продажа овощей со своего огорода не облагается НДФЛ. Но только если огород не огромный, нет работников и есть справка

Урожай, выращенный в личных подсобных хозяйствах (в том числе уже в переработанном виде), не облагается НДФЛ. Но должны одновременно выполняться несколько условий.
Они перечислены в п.13 статьи 217 НК:
- общая площадь земельного участка не превышает максимального размера (0,5 га, если в регионе не установлен иной предел);
- ведение личного подсобного хозяйства осуществляется без наемных работников.
При этом если эти два условия соблюдаются, для права на освобождение от НДФЛ надо иметь справку, подтверждающую площадь участка и то, что урожай выращен там.
Документ выдают органы местного самоуправления или правление ТСН.
Если все вышеперечисленные условия соблюдаются, НДФЛ не будет.
Такое разъяснение дает Минфин в письме № 03-04-05/59221 от 23.07.2021.