Две трети работодателей не стимулируют сотрудников к вакцинации. А вы?

68% опрошенных отметили, что они никак не стимулируют сотрудников сделать прививку от ковида.
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Опрос проводил сервис «Работа.ру». В исследовании приняло участие более 1 тыс. руководителей, HR-директоров, рекрутеров, HR-специалистов.
Результаты следующие:
- 68% — никак не мотивируют;
- 22% — готовы дать выходной;
- 7% — готовы выдать премию;
- 3% — мотивировать могут только подарками или привилегиями.
Также работодатели и представители компаний ответили на вопрос, как они сами относятся к обязательной вакцинации:
- 40% — рекомендуют, но не заставляют;
- 24% — не призывают;
- 19% — настаивают, так как они относятся к сфере деятельности, где вакцинация — обязательна;
- 13% — призывают, так как считают вакцинацию обязательной для всех.
Материал по «РИА Новости».