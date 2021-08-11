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Две трети работодателей не стимулируют сотрудников к вакцинации. А вы?

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Рубрика Трудовые отношения
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68% опрошенных отметили, что они никак не стимулируют сотрудников сделать прививку от ковида.

А нам бы хотелось узнать ваше мнение? Потыкайте сначала опрос.

Опрос проводил сервис «Работа.ру». В исследовании приняло участие более 1 тыс. руководителей, HR-директоров, рекрутеров, HR-специалистов.

Результаты следующие:

  • 68% — никак не мотивируют;
  • 22% — готовы дать выходной;
  • 7% — готовы выдать премию;
  • 3% — мотивировать могут только подарками или привилегиями.

Также работодатели и представители компаний ответили на вопрос, как они сами относятся к обязательной вакцинации:

  • 40% — рекомендуют, но не заставляют;
  • 24% — не призывают;
  • 19% — настаивают, так как они относятся к сфере деятельности, где вакцинация — обязательна;
  • 13% — призывают, так как считают вакцинацию обязательной для всех.

Материал по «РИА Новости».

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