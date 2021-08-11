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Как привести уставный капитал в соответствие, если он в неденоминированных рублях? Совет эксперта

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Рубрика Регистрация бизнеса
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Компания была зарегистрирована в 90-х годах с уставным капиталом в неденоминированных рублях. Такой он и остался по сей день, никто его не приводил в соответствие. Нужно ли это делать, и как это сделать?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«А вот ещё интересная ситуация. Фирма зарегистрирована до денежной реформы 1998 г. Уставный капитал 5 000 000 руб. После реформы должны были нули убрать. Ан нет. В ЕГРЮЛ так и осталось висеть. По логике это 5000 и надо довести до 10000, наверное. А стоит ли заморачиваться? Может пускай в миллионах?».

В комментариях пишут, что возможна такая опасность — потребуют именно 5 млн, а не 5 тыс.:

«Не знаю, но просто рассуждаю: а не получится ли так, что кто-то потом захочет от фирмы получить именно 5 млн. руб.? Будет ли возможность доказать, что это до реформы? Тогда вопрос, конечно: почему реформу не провели? Интересная задача».

Как доказать — ответили:

«Разве что по дате регистрации, указанной в выписке (хотя там просто будет «зарегистрирована до 2002 г.), и что никаких изменений не было после с УК. И заодно всю папку с документами показывать».

Еще пишут, что при передаче данных от регпалаты налоговикам было много ошибок:

«В конце девяностых регистрацией занималась в Москве регистрационная палата, потом в 2000-х уже передали ЕГРЮЛ, очень много было ошибок, опечаток».

Редакция «Клерка» попросила прокомментировать ситуацию управляющего партнера ЮК «Пронина, Пономарева и партнеры» Марину Пронину. И вот что она рассказала:

«Если хотят привести сведения об уставном капитале в соответствие — это делается по стандартной процедуре. Сначала заполняется заявление на исправление ошибок по форме Р13014 и прикладывается сопроводительное письмо. Это для перевода суммы из неденоминированных рублей в деноминированные».

Письмо должно выглядеть примерно так (тут случай про акционерное общество, но сути это не меняет):

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«Закрытое акционерное общество „ХХХ“ (далее — „Общество“) в лице Генерального директора ХХХХХХХХХХХХ Николая Ивановича (паспорт ХХХХХХХХХ, выдан ОВД „ХХХХ“ гор. Москвы, 02.10.2003, код подразделения 772-019, зарегистрирован по адресу: г. Москва, ХХХХХХХХХХХ) настоящим сообщает, что в 2002 году при внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года,

Обществом была допущена ошибка (ГРН 10277ХХХХХХ от 23.10.2002), а именно, размер Уставного капитала был указан в неденоминированных рублях — 10 000 руб., но акции были зарегистрированы в 2003 году РО ФКЦБ России в Центральном федеральном округе с учетом деноминации в размере 10 рублей.

Просим исправить размер уставного капитала в ЕГРЮЛ, согласно стоимости зарегистрированных акций — на 10 (десять) рублей.

Приложение: Копия Отчета об итогах выпуска акций ЗАО „ХХХ“, зарегистрированного 10 июля 2003 году РО ФКЦБ России в Центральном федеральном округе — 3 листа. Итого приложение на 3 листах».

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Далее эксперт рассказала, как доказать, что уставный капитал именно в неденоминированных рублях:

«Прикладывать протокол о создании и учредительный договор. Оттуда видно, что деньги неденоминированы».

И все это — еще не конец. Когда ошибка исправлена, уставный капитал следует привести в соответствие — чтобы он был не менее 10 тысяч рублей. Это делается через процедуру увеличения уставного капитала. А после — привести бухгалтерию в порядок.

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