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Как через сайт налоговой заполнить платежку? Подробная инструкция

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Рубрика Налоги, взносы, пошлины
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На сайте ФНС можно узнать реквизиты своей налоговой, а также заполнить налоговые платежки.

Специальный сервис помогает компаниям и ИП узнать реквизиты своей налоговой. Для этого надо заполнить адрес или написать код своей ИФНС.

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Сервис выдает полную информацию о ИФНС (реквизиты, включая платежные) и реквизиты регистрирующей налоговой.

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Если надо заполнить платежку, то нажимаем «Уплата налогов и пошлин».

А учебный центр «Клерка» предлагает просмотреть запись вебинара «Как сэкономить на налогах? 12 идей для малого бизнеса».

Выбираем тип налогоплательщика. В нашем примере — юрлицо. И выбираем раздел «Заполнить платежное поручение».

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Далее вводим код ИФНС и ОКТМО. Их можно посмотреть в разделе «Код ИФНС и муниципальное образование», из которого перешли в заполнение платежки.

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Заполняем вид платежа. Можно заполнить только КБК или, если его не знаем, вид, наименование и тип платежа. КБК проставится автоматически.

В нашем примере — транспортный налог.

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Следующий раздел — «Реквизиты платежного поручения». Не забываем, что налог или страховые взносы — пятая очередь.

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Далее заполняем информацию о компании: наименование, ИНН, КПП и банковские реквизиты. Если ввести БИК банка, то его наименование и корр. счет заполняются автоматически.

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После этого, сервис выдает информацию, что все необходимые сведения для формирования платежного поручения успешно заполнены.

Нажимаем «Сформировать платежное поручение».

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Платежка скачивается на компьютер. Готово.

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Хотите еще больше таких инструкций? Пишите в комментариях, какие вам были бы интересны.

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