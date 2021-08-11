Как через сайт налоговой заполнить платежку? Подробная инструкция

На сайте ФНС можно узнать реквизиты своей налоговой, а также заполнить налоговые платежки.

Специальный сервис помогает компаниям и ИП узнать реквизиты своей налоговой. Для этого надо заполнить адрес или написать код своей ИФНС.

Сервис выдает полную информацию о ИФНС (реквизиты, включая платежные) и реквизиты регистрирующей налоговой.

Если надо заполнить платежку, то нажимаем «Уплата налогов и пошлин».

А учебный центр «Клерка» предлагает просмотреть запись вебинара «Как сэкономить на налогах? 12 идей для малого бизнеса».

Выбираем тип налогоплательщика. В нашем примере — юрлицо. И выбираем раздел «Заполнить платежное поручение».

Далее вводим код ИФНС и ОКТМО. Их можно посмотреть в разделе «Код ИФНС и муниципальное образование», из которого перешли в заполнение платежки.

Заполняем вид платежа. Можно заполнить только КБК или, если его не знаем, вид, наименование и тип платежа. КБК проставится автоматически.

В нашем примере — транспортный налог.

Следующий раздел — «Реквизиты платежного поручения». Не забываем, что налог или страховые взносы — пятая очередь.

Далее заполняем информацию о компании: наименование, ИНН, КПП и банковские реквизиты. Если ввести БИК банка, то его наименование и корр. счет заполняются автоматически.

После этого, сервис выдает информацию, что все необходимые сведения для формирования платежного поручения успешно заполнены.

Нажимаем «Сформировать платежное поручение».

Платежка скачивается на компьютер. Готово.

Хотите еще больше таких инструкций? Пишите в комментариях, какие вам были бы интересны.