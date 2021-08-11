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А дайте-как нам отзывы про Тинькофф?

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Банки
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Друзья! Мы больше чем уверены, что у вас есть, что рассказать о сервисах экосистемы Тинькофф. И теперь вы это можете сделать в специально отведенном для этого месте — в Рейтиге компаний на «Клерке».

Это новый проект «Клерка»: мы собираем отзывы о компаниям, с которыми работают бухгалтеры и предприниматели.

Представитель «Тинькофф» обязательно ответит на ваш комментарий.

Спрашивайте про кредиты, вклады, работу с самозанятыми, РКО.

Кстати, об РКО. У «Клерка» еще одна новая фишка — мы сделали калькулятор для расчета выгодного РКО. Пользоваться не просто, а очень просто — вбиваете туда требуемые параметры — и умная система сама вам все посчитает и порекомендует банки, где выгоднее.

Если Тинькофф-банк, внезапно, не будет на первом месте — вы этот вопрос тоже можете задать в комментариях.

Ждем ваших комментариев.

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