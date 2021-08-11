Работник может сделать прививку от ковида в рабочее время, но только по договоренности с руководителем

Сотрудник может вакцинироваться против ковида в рабочий день. Но только с разрешения начальства.
Такое разъяснение дано в письме Минтруда от 07.06.2021 № 14-4/10/П-4243.
Как отметили в ведомстве, работодатель имеет право утверждать различные мотивационные меры для регулирования трудовых вопросов в компании.
То есть в компании могут быть предоставлены дополнительные дни отдыха, например, при прохождении обязательной вакцинации от ковида.
Главное — утвердить такие меры в локальных нормативных актах.
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Кроме этого, в Минтруде отметили, что работодатель также имеет право, кроме выходных, выбрать другие методы мотивации. К ним могут относиться:
- компенсация проезда или питания;
- премирование.