Работник может сделать прививку от ковида в рабочее время, но только по договоренности с руководителем

Сотрудник может вакцинироваться против ковида в рабочий день. Но только с разрешения начальства.

Такое разъяснение дано в письме Минтруда от 07.06.2021 № 14-4/10/П-4243.

Как отметили в ведомстве, работодатель имеет право утверждать различные мотивационные меры для регулирования трудовых вопросов в компании.

То есть в компании могут быть предоставлены дополнительные дни отдыха, например, при прохождении обязательной вакцинации от ковида.

Главное — утвердить такие меры в локальных нормативных актах.

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Кроме этого, в Минтруде отметили, что работодатель также имеет право, кроме выходных, выбрать другие методы мотивации. К ним могут относиться: