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💳Чтобы уберечь пожилых людей от мошенников, операции по их банковским счетам смогут контролировать помощники

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Рубрика Банковские карты
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Подключение доступа к онлайн-банку не должно быть для клиентов автоматическим. Люди должны сами решать, нужна им эта услуга или нет.

Эту и другие рекомендации дал Центробанк кредитным организациям (Методические рекомендации № 11-МР от 09.08.2021).

ЦБ также рекомендует предоставить клиенту опцию скрывать счета, вклады или карты в мобильном приложении и устанавливать ограничения по параметрам операций (сумма, количество, закрытый перечень доступных получателей).

Все это необходимо для дополнительной защиты уязвимых категорий граждан (инвалидов, пожилых) от различных видов мошенничества, в том числе с применением методов социальной инженерии.

Банкам также рекомендовали внедрять так называемый сервис «второй руки», когда человек может по договоренности с другим клиентом этого банка назначить его своим помощником.

Помощник будет получать уведомления о планируемых онлайн-операциях и сможет подтверждать или отклонять их. Если он заметит какую-то необычную активность, то сможет уточнить у сопровождаемого, что происходит, и при выявлении мошенничества отговорить от совершения операции.

Инициировать подключение сервиса может только сам клиент, а при получении запроса на отключение такой услуги банкам рекомендуется проверять просьбу на предмет потенциального мошенничества.

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