Дождались. Появились разъяснения о сроке действия электронных подписей

Компании и ИП, оформившие электронные подписи, в аккредитованных после 1 июля 2020 года удостоверяющих центрах, вправе применять их после 1 января 2022 года до окончания срока действия сертификата ключа проверки подписи.

Вопрос о сроке действия ключей уже несколько месяцев будоражит бухгалтерское сообщество. Причем даже в ФНС толком не могли ничего пояснить по этому вопросу.

И вот, наконец, высказалось главное цифровое ведомство. В письме № ОП-П15-08533604 от 10.08.2021 года рассмотрено четыре вопроса:

Порядок применения после 1 января 2022 года сертификатов КЭП, выданных удостоверяющими центрами, аккредитованными после 1 июля 2020 года. Порядок применения сертификатов КЭП, выданных удостоверяющими центрами, не прошедшим аккредитацию до 1 июля 2021 года. Порядок применения сертификатов КЭП, созданных до 1 июля 2021 года, удостоверяющими центрами, аккредитованными до 1 июля 2020 года, и прошедшими аккредитацию по новым правилам после 1 июля 2021 года. Порядок применения сертификатов КЭП, используемых для автоматического создания и (или) автоматической проверки электронных подписей в информационной системе, в которых не указывается в качестве владельца таких сертификатов физическое лицо, действующее от имени юридического лица.

По окончании срока действия ранее полученных КЭП, компании и ИП могут использовать только сертификаты, выданные удостоверяющим центром ФНС.