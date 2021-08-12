🏢 В Госдуме предложили отказаться от Пенсионного фонда

По мнению депутата, Пенсионный фонд с его многотысячными коллективами и дворцами для выплаты вполне приличной пенсии не нужен. Также он предложил изменить экономику для увеличения пенсионных выплат.

Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Николай Коломейцев

«Можно без Пенсионного фонда платить вполне себе приличную пенсию, и не содержать многотысячные коллективы пенсионных фондов с дворцами. У нас такие системы уже работают. Вот Китай, их полтора миллиарда, но они на пять лет уменьшили пенсионный возраст. Они 700 миллионов за 10 лет из нищеты подняли», — сказал Коломейцев.

Он также рассказал, что для повышения пенсии потребуется менять экономику.

«Надо возродить реальное производство, через изменение налоговой, банковской системы, бюджетной системы, создать стимул. Это можно все очень быстро восстановить», — уточнил парламентарий.

То, что происходит сейчас под видом пенсионной реформы, Коломейцев назвал «поэлементной отменой пенсионного обеспечения населения».

Депутат от КПРФ, и выборы скоро. Такими темпами и налоги отменить скоро предлагать начнут.

По материалам Ura.ru.