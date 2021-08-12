Местные власти требуют сдать отчет по вакцинации до 10 августа

Районные управы Москвы начали рассылать письма о сдаче отчета по вакцинированным до 10 августа. Это что такое? Ведь отчет по второй вакцинации сдавать не надо.

Письмом поделились в одной из групп в ВК.

Учебный центр «Клерка» предлагает просмотреть запись вебинара «Обязательная вакцинация: экстренный вебинар».

Чтобы разобраться с ситуацией, редакция «Клерка» позвонила на горячую линию специализированного портала 7 (495) 197-97-77.

Оператор отметил, что сдавать отчет надо только один раз, второй раз — нет:

«Сведение о количестве привитых работников необходимо было подать в срок до 15 июля. Проверка вакцинации вторым компонентом будет произведена автоматически, подавать ее повторно не нужно», — сообщили на горячей линии.

Как отметил специалист, если в первом отчете указано количество привитых — 60% или более, то повторно сдавать не надо.

Тогда редакция рассказала специалисту горячей линии про данное письмо. Но там не смогли ответить, что это значит. Информации по повторному отчету нет.

Возможно, компания не привила 60% работников. Или же это простообщее письмо-напоминание, так как оно направлено не конкретной компании, а «руководителям предприятий сфер торговли и услуг».

Ранее на «Клерке» писали, что бухгалтеры и кадровики обсуждают вопрос, надо ли подавать второй раз отчет о вакцинации. Мнения разошлись.

Друзья, а вам приходило аналогичное письмо?