Подавать ли второй раз отчет о вакцинации? Есть мнение, что не нужно

Бухгалтеры беспокоятся, нужно ли в Москве подавать второй раз отчет об обязательной вакцинации сотрудников. На горячей линии сказали, что не нужно. Да и у самих сомнения, что не стоит — вдруг система посчитает это первым разом и оштрафует?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Добрый день, коллеги. Кто-нибудь выяснял вопрос, нужно ли второй раз отчитываться по поводу вакцинации (по состоянию на 15.08)?

На мос.ру написано, что отчет подается один раз, до 15.07. Но это тот сервис, верить которому нельзя категорически, потому как там запросто могут фразу поменять.

В отчете до 15.07 у нас большая часть сотрудников была привита только первым компонентом вакцины».

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В комментариях пишут:

«Звонили на горячую линию, говорят больше не сдавать».

Кто-то хочет сдать из принципа:

«Из принципа сдам!».

А кто-то пишет, что второй раз не стоит — а то на сайте решат, что это первый раз, с опозданием и штрафами:

«Понимаете ли в чем дело, хз, как этот сайт работает. А то вы сдадите второй, а мос.ру посчитает, что это первый с опозданием, ну и штрафы начислят. Мне сдать-то нетрудно, по факту второй раз направить тот же отчет, но понятия не имею как это аукнется».

Кто-то второй раз сдали уже. А кто-то пишет:

«А Собянин же сказал, что вы хорошо кололись, и проверять он это не будет».

Вообще, он говорил немного другое. Что массовых проверок не будет.