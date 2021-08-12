Самое важное при работе с иностранными контрагентами. Бесплатный вебинар уже завтра

Бывают разные обстоятельства, при которых работать с иностранными компаниями может практически любой бизнес. Что важно знать и применять в работе, если такая ситуация сложилась и в вашей организации?
Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Работа с иностранными контрагентами: что важно знать». Он пройдет завтра, 13 августа. Начало в 11:00 по Мск.
На вебинаре разберем вопросы:
- внешнеторговый контракт; проверка иностранного партнера;
- что важно указать в ВЭД-контракте;
- валютный контроль;
- валютные операции.
Обсудим, какие существуют штрафы в сфере ВЭД, и как работать, чтобы избежать.
Спикер — Людмила Ганичева, основатель аудиторско-консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, спикер МБМ, автор курсов для Klerk.ru и Geekbrains, автор блога о налогах и финансовой грамотности в Инстаграм.
Записывайтесь скорее. Вебинар уже завтра.