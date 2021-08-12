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Самое важное при работе с иностранными контрагентами. Бесплатный вебинар уже завтра

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Рубрика Бухгалтерия
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Бывают разные обстоятельства, при которых работать с иностранными компаниями может практически любой бизнес. Что важно знать и применять в работе, если такая ситуация сложилась и в вашей организации?

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Работа с иностранными контрагентами: что важно знать». Он пройдет завтра, 13 августа. Начало в 11:00 по Мск.

На вебинаре разберем вопросы:

  • внешнеторговый контракт; проверка иностранного партнера;
  • что важно указать в ВЭД-контракте;
  • валютный контроль;
  • валютные операции.

Обсудим, какие существуют штрафы в сфере ВЭД, и как работать, чтобы избежать.

Спикер — Людмила Ганичева, основатель аудиторско-консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, спикер МБМ, автор курсов для Klerk.ru и Geekbrains, автор блога о налогах и финансовой грамотности в Инстаграм.

Записывайтесь скорее. Вебинар уже завтра.

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