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Власти озвучили перечень программ, обязательных к установке на смартфоны и телевизоры с 2022 года

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Рубрика Общество. Люди. События
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Стало известно, какие программы должны быть установлены на продаваемые смартфоны, компьютеры и умные телевизоры с 1 января 2022 года. Туда включены Яндекс, MirPay, Госуслуги, онлайн-кинотеатры и другое.

Распоряжение правительства было опубликовано на портале правовой информации.

С 2022 года на продаваемые телефоны и планшеты должны быть установлены следующие программы:

  • Яндекс;
  • Яндекс.Карты;
  • Яндекс.Браузер;
  • Яндекс.Диск;
  • Почта Mail.ru;
  • Новости Mail.ru;
  • Вконтакте;
  • Одноклассники;
  • OKLive;
  • Голосовой ассистент «Маруся»;
  • Госуслуги;
  • MirPay;
  • МойОфис Документы;
  • Kaspersky Internet Security;
  • App List.

На продаваемые с 2022 года компьютеры должна быть установлена программа «МойОфис. Стандартный. Домашняя версия».

А на Smart-телевизоры и приставки:

  • Яндекс;
  • OK video;
  • IVI;
  • Первый;
  • НТВ;
  • КиноПоиск;
  • ОККО;
  • Смотрим;
  • PREMIER;
  • Wink;
  • More.tv;
  • START.

Действующий перечень обязательных к установке программ признается утратившим силу с этой даты.

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