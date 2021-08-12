Власти озвучили перечень программ, обязательных к установке на смартфоны и телевизоры с 2022 года

Стало известно, какие программы должны быть установлены на продаваемые смартфоны, компьютеры и умные телевизоры с 1 января 2022 года. Туда включены Яндекс, MirPay, Госуслуги, онлайн-кинотеатры и другое.
Распоряжение правительства было опубликовано на портале правовой информации.
С 2022 года на продаваемые телефоны и планшеты должны быть установлены следующие программы:
- Яндекс;
- Яндекс.Карты;
- Яндекс.Браузер;
- Яндекс.Диск;
- Почта Mail.ru;
- Новости Mail.ru;
- Вконтакте;
- Одноклассники;
- OKLive;
- Голосовой ассистент «Маруся»;
- Госуслуги;
- MirPay;
- МойОфис Документы;
- Kaspersky Internet Security;
- App List.
На продаваемые с 2022 года компьютеры должна быть установлена программа «МойОфис. Стандартный. Домашняя версия».
А на Smart-телевизоры и приставки:
- Яндекс;
- OK video;
- IVI;
- Первый;
- НТВ;
- КиноПоиск;
- ОККО;
- Смотрим;
- PREMIER;
- Wink;
- More.tv;
- START.
Действующий перечень обязательных к установке программ признается утратившим силу с этой даты.
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