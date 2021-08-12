Власти озвучили перечень программ, обязательных к установке на смартфоны и телевизоры с 2022 года

Стало известно, какие программы должны быть установлены на продаваемые смартфоны, компьютеры и умные телевизоры с 1 января 2022 года. Туда включены Яндекс, MirPay, Госуслуги, онлайн-кинотеатры и другое.

Распоряжение правительства было опубликовано на портале правовой информации.

С 2022 года на продаваемые телефоны и планшеты должны быть установлены следующие программы:

Яндекс;

Яндекс.Карты;

Яндекс.Браузер;

Яндекс.Диск;

Почта Mail.ru;

Новости Mail.ru;

Вконтакте;

Одноклассники;

OKLive;

Голосовой ассистент «Маруся»;

Госуслуги;

MirPay;

МойОфис Документы;

Kaspersky Internet Security;

App List.

На продаваемые с 2022 года компьютеры должна быть установлена программа «МойОфис. Стандартный. Домашняя версия».

А на Smart-телевизоры и приставки:

Яндекс;

OK video;

IVI;

Первый;

НТВ;

КиноПоиск;

ОККО;

Смотрим;

PREMIER;

Wink;

More.tv;

START.

Действующий перечень обязательных к установке программ признается утратившим силу с этой даты.