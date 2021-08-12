👪 ФСС возмещает работодателям оплаченные выходные по уходу за детьми-инвалидами. С 2022 года будут новые правила

С 1 января 2022 года будут применяться новые правила возмещения ФСС страхователям расходов на оплату дополнительных выходных дней, предоставляемых для ухода за детьми-инвалидами.

Опубликовано постановление Правительства № 1320 от 09.08.2021.

Напомним, с 2022 года прямые выплаты пособий из ФСС будут уже регулироваться федеральным законом, а не отдельным постановлением правительства, как сейчас.

Но оплату допвыходных по уходу за детьми-инвалидами по-прежнему будет осуществлять работодатель, а потом возмещать эти расходы в ФСС. Эти начисления в проект по прямым выплатам не входят.

Для возмещения работодатель должен представить в ФСС:

заявление по утвержденной форме;

копию приказа о предоставлении допвыходных, заверенную работодателем.

У ФСС будет 10 рабочих дней на принятие решения о возмещении и 2 рабочих дня на перевод денег работодателю.