Никаких льгот по налогу на прибыль за 100% вакцинированных не будет, сказал Минфин

На предложение о введение льготы по налогу на прибыль для компаний, у которых сделают прививку от ковида все работники, Минфин ответил отказом.

Как отметили в министерстве, такая льгота приведет к «усложнению администрирования налога».

То есть Минфин не хочет разрабатывать новые механизмы по определению порядка и периода предоставления льгот, а также ее размера в зависимости от различных показателей.

Для примера привели среднесписочную численность сотрудников.

Но было и второе обоснование:

«Освобождение налогоплательщика от уплаты налога на прибыль или значительное его уменьшение приводит только к росту показателя чистой прибыли организации, а, следовательно, и к увеличению суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу акционеров (учредителей) общества».

Вот так красиво Минфин отказался рассматривать возможность мотивировать работодателей к 100% вакцинации сотрудников.

Материал написан по письму Минфина от 28.07.2021 № 03-03-07/60531.