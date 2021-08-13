При использовании ЭКО социальный вычет можно получить на всю сумму расходов без ограничения

У социального налогового вычета по НДФЛ есть предел — 120 тыс. в год. Однако этот лимит не применяется, если речь идет о дорогостоящих видах лечения.

Такие виды лечения перечислены в перечне:

до 01.01.2021 — утвержденном постановлением Правительства № 201 от 19.03.2001;

с 01.01.2021 — утвержденном постановлением Правительства № 458 от 08.04.2020.

Медицинские услуги по лечению бесплодия методом экстракорпорального оплодотворения, культивирования и внутриматочного введения эмбриона фигурируют в этих перечнях.

Таким образом по расходам на ЭКО можно получить соцвычет в размере фактически произведенных расходов.

Разъяснение приводится в письме Минфина № 03-04-05/59237 от 23.07.2021.