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При использовании ЭКО социальный вычет можно получить на всю сумму расходов без ограничения

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Рубрика Социальный вычет
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У социального налогового вычета по НДФЛ есть предел — 120 тыс. в год. Однако этот лимит не применяется, если речь идет о дорогостоящих видах лечения.

Такие виды лечения перечислены в перечне:

  • до 01.01.2021 — утвержденном постановлением Правительства № 201 от 19.03.2001;
  • с 01.01.2021 — утвержденном постановлением Правительства № 458 от 08.04.2020.

Медицинские услуги по лечению бесплодия методом экстракорпорального оплодотворения, культивирования и внутриматочного введения эмбриона фигурируют в этих перечнях.

Таким образом по расходам на ЭКО можно получить соцвычет в размере фактически произведенных расходов.

Разъяснение приводится в письме Минфина № 03-04-05/59237 от 23.07.2021.

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