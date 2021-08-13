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Работодатель не может требовать ПЦР-тест от работника каждые 72 часа

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Требовать от сотрудников ПЦР-тест каждый 72 часа нельзя. При условии, что это не является обязательным элементом медицинского осмотра.

Такой ответ дал Роструд на вопрос с сайта Онлайнинспекция.рф.

В компаниях некоторых сфер деятельности могут требовать от работников проходить обязательный медосмотр, в который также может включаться тестирование на ковид. Так как сейчас большинстве регионов сейчас действуют постановления санитарных врачей об ухудшении эпидемиологической обстановки.

Но требовать сдавать ПЦР-тест каждый 72 часа, да еще и за счет сотрудника, работодатели не могут.

Однако Роструд посоветовал  за более подробными разъяснениями обратиться в Роспортебнадзор.

А учебный центр «Клерка» предлагает просмотреть запись вебинара «Обязательная вакцинация: экстренный вебинар».

Также специалисты отметили, что работодатель имеет право  учитывать затраты на тестирование работников на ковид в целях налогообложения прибыли в составе прочих расходов.

Вывод можно сделать следующий. Хотите, чтобы сотрудник приносил результаты ПЦР-теста, например, после отпуска или медосмотра, платите за это сами. А затраты учитывайте в составе прочих расходов.

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