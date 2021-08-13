📚 Студентам-бюджетникам хотят вернуть обязательное распределение после выпуска

В ГД предложили ввести распределение после ВУЗов для выпускников, которые учатся за счет бюджета или поступали за счет льгот. Особенно для тех, кто учатся в педагогических и медицинских ВУЗах.

С таким предложением выступил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (фракция ЛДПР).

«Если человек поступает на бюджет по льготной программе, тогда следует предусмотреть обязательное распределение после окончания вуза. Предоставляются льготы при поступлении, обеспечивается бесплатное обучение, при этом обязательство — устройство по распределению», — сказал он.

Депутат считает, что подобное правило нужно будет распространить на выпускников педагогических и медицинских вузов.

«Для тех, кто бесплатно учатся в медицинских и педагогических вузах или получает другую профессию социальной сферы и имеет льготы при поступлении, целесообразно применять обязательную систему распределения, стимулируя их решением социально-бытовых вопросов. Например, определяется расширенная льготная категория бюджетных мест в вузах, куда поступают с обязательным распределением, как сегодня в военные вузы. Тогда мы решим вопрос с дефицитом кадров на местах», — объяснил депутат.

Цитаты по Ura.ru.

Интересно, а студенты, которые учатся в той же Москве, и желающие в ней потом остаться работать, будут очень рады поехать по распределению куда-нибудь в Борзю? У выпускников военных учебных заведений пока все так.

Подписывайтесь на канал «БУХ! Молния».

Прокомментировал Амет Володарский — омбудсмен в сфере образования, член ФПС партии Роста.

«Трудоустройство по распределению — это инициатива неоднократно звучала за последние 10 лет. Нужно понимать, какая цель преследуется: вернуть молодёжь в глубинку, улучшить статистку трудоустроенных, профессиональная селекция для госсектора.

Очевидным представляется общественная поддержка самого института гарантированного трудоустройства, но как возможность, а не императив. Распределение без мотивации будет иметь отрицательный эффект. Хорошие частные и государственные вузы давно имеют отделы по трудоустройству, эволюционирующие под запросы экономики.

На мой взгляд, именно они нуждаются в государственной поддержке и масштабированию по стране. Также нужно понимание в обществе, что образование, как любой продукт, имеет себестоимость, а значит, затраты. Бесплатного образования никогда не было. Его оплачивали заинтересованные лица: государство, корпорации, родители, организации. Поэтому тезис о необходимости возврата части затрат на обучение студента через механизм распределения, на первый взгляд, может показаться справедливым, однако, в современной экономике может стать не более, чем неэффективным механизмом возврата затрат государства.

Гарантированное трудоустройство должно быть правом, а государство должно разработать механизмы мотивирования молодых специалистов для использования этого права. Нашей экономике — в новых условиях перехода на экономику знаний — нужно увеличить бюджетные места за счёт абитуриентов, недобравших несколько баллов. Заключать с ними договоры на возврат инвестированных в их образование средств, при условии отказа от государственного распределения.

Это обеспечит доступ к высшему образованию большему числу абитуриентов, гарантирует возврат госинвестиций в образование, стимулирует конкуренцию, а значит и качество конечного продукта.

В современном мире стираются грани между уровнями образования. Работодателю все меньше нужны «корочки» дипломов. Нужны навыки и умения. Поэтому высшее образование не должно быть привилегией, оно должно быть доступно всем, кто готов освоить программу. Такая практика уже существует в мире».