Сотрудник сообщил об отзыве заявления об увольнении по почте. Проверяйте не только дату, но и время отправки письма

У сотрудника можно не принимать просьбу об отзыве ранее поданного заявления на увольнение. Но только в том случае, если оно было подано позднее, чем произведена процедура увольнения.

На это обратил внимание Роструд при ответе на вопрос с сайта Онлайнинспекция.рф.

Прием и увольнение работников: кадровый учет без штрафов». А учебный центр «Клерка» предлагает прослушать онлайн-курс «».

Если сотрудник передумал увольняться и направил заявление об отзыве по Почте, работодателю стоит посмотреть дату и время отправки письма.

Если время позднее времени фактического увольнения, то восстанавливать работника не обязательно.

Суть вопроса: с сотрудником на работе было проведено увольнение. По возвращению домой он направил работодателю заказное письмо с просьбой отозвать свое заявление. Письмо было получено на следующий день.

В Роструде ответили, что в этом случае работодатель не обязан восстанавливать сотрудника в должности. Так как заявление было направлено позже, чем произведена процедура увольнения.