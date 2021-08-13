Если будете переписываться с контрагентами по голубиной почте — в суде это может не прокатить

Судья в решении указал, что переписка между контрагентами в специальных телефонных программах, равно как и по электронной почте, голубиной почте и с использованием сапогов-скороходов не позволяет достоверно установить ни отправителя, ни получателя сообщения.

Поделился на своей странице в Facebook директор юридического института «М-Логос» Артем Карапетов.

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В комментариях пишут, что не совсем корректное сравнение дал судья:

«Про голубиную почту и сапоги-скороходы некорректно. Учитывая особенности такого способа связи, получателя точно можно определить, так как голубь возвращается „домой“. Отправителем, если недоказанное иное, является лицо, которому был выдан голубь. Плюс голубь только средство связи он переносит носитель информации на бумаге или на электронном носителе. Подписывающее лицо, определяется на общих основаниях. Сапоги-скороходы это просто курьерская доставка с использованием уникальных способов передвижения. Следовательно, отправитель и получатель определяется аналогично».

Кого-то тоже зацепило про сапоги-скороходы:

«Непонятно, чем провинились сапоги-скороходы. Это курьерская доставка, если курьер взял подпись получателя, то не вижу проблем с его идентификацией, независимо от того, какие у курьера сапоги. Да и электронная переписка давным давно уже принимается в качестве доказательств не только зарубежными, но и российскими судами. Кажется, судья застрял где-то во временах голубиной почты».

А кто-то предлагает в договоре сразу предусмотреть положения о признании электронной переписки. И не страдать потом ерундой:

«Судя по решению, оно справедливо. Сторона утверждала об уведомлении, но сделала его не тем способом, который предусмотрен договором или законом. Значит, следует считать, что его не было, если получатель сам не подтвердил обратного. Предусмотрели бы в договоре нормальные положения о признании электронной переписки, и не страдали бы потом».

Еще пишут, что у этого судьи и поинтереснее «перлы» есть:

«Это судья Алексеев, у него и покруче перлы есть: „Ответчик самостоятельно, не уведомив истца, перешёл в эпоху „цифровой реальности“, при этом не учитывая сложившиеся на российском рынке реалии, а также отсутствие правового регулирования „цифровой реальности“ как таковой и признания вообще её существования“».

А вот сам судебный акт, по делу А40-197742/20-113-1467.