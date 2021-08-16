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Налоговики требуют повторно сдать РСВ за 2018 год

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Рубрика РСВ
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Читатель нашего форума получил из ИФНС неожиданное предложение — пересдать все расчеты по страховым взносам за 2018 год. Оказывается, ранее сданные отчеты пропали из базы.

Особое недоумение вызывает причина таких претензий налоговиков. Оказывается, у них в базе «не встали» сданные предпринимателем РСВ.

В далеком 2018 году бизнесмен сдавал отчеты в бумажном виде. У него сохранились вторые экземпляры с отметкой ИФНС.

Налоговики, собственно, не отказываются признавать факт сдачи отчетов. Они видят их в своей базе. Но вот цифры из этих отчетов в базу не попали. И по словам налогового инспектора попасть они туда могут только единственным способом — при повторной электронной сдаче уже сданных бумажных отчетов. Обескураженному бизнесмену при этом обещают, что штрафа не будет.

Наш читатель поделился аудиозаписью своего разговора с налоговым инспектором. Бизнесмен мог бы передать налоговикам копии сданных расчетов, но налоговик объясняет, что это не поможет.

«От сканов данные в реестре расчетов [в программе ФНС] не появятся», – утверждает налоговый инспектор.

При этом, по словам инспектора, такая ситуация отнюдь не уникальна и требования были разосланы и другим налогоплательщикам, некоторые из которых уже отреагировали и выполнили просьбу.

От бизнесмена требуют в кратчайшие сроки повторно сдать отчеты, дабы к нему не были применены санкции. Какие конкретно санкции, за что, и на каком основании, инспектор не пояснил.


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Отметим, в требовании, которое прислали налоговики, сообщается, что при камеральной проверке РСВ за полугодие 2021 года обнаружились нестыковки между 6-НДФЛ и РСВ за 2018 год.

Казалось бы, проверка РСВ за 2021 год не имеет никакого отношения к отчетности за 2018 год. Но налоговики думают иначе.

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Что же делать — удовлетворить просьбу налоговиков, или проигнорировать ее? За советом бизнесмен обратился на наш форум.

Участники обсуждения советуют автору темы ни в коем случае не пересдавать отчеты. Налоговикам можно предоставить копии, чтобы они самостоятельно разбирались с косяками своей программы.

А что бы вы сделали в такой ситуации?

Обсуждение происходит в теме форума «Требование от ИФНС сдать заново все декларации по страховым взносам за 2018 г».

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