Налоговики проверят ИП, у которых нет работников. Зато есть две и более кассы

Если у предпринимателя две и больше кассы, но нет работников, то к нему придут с налоговой проверкой. Также под риск контроля попадают ИП-грузоперевозчики с двумя и более автомобилями. Но также без работников.
Об этом сообщила МИ ФНС России № 7 по Липецкой области.
Как сообщает региональная налоговая, такие проверки проводятся на постоянной основе.
Основными причинами контроля являются:
- наличие двух и более касс, но отсутствие сотрудников;
- наличие двух и более грузовых автомобилей у ИП без работников;
- маленькие зарплаты.
В Липецкой области за семь полгода было выявлено 135 работодателей, которые не оформляли трудовые отношения с работниками. Им были направлены письма с напоминаем об обязанности оформления наемных работников. А также об уточнении налоговых обязательств за 2020 год.
45 работодателей уже оформили работников, при этом дозаплатив в бюджет НДФЛ в сумме 377 тыс. рублей, а страховые взносы — 937 тыс. рублей.
Если ИП не выполнит данное требование, то дело будет передано в трудинспекцию и прокуратуру.
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