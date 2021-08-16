У вас проверка или суд с налоговой? Наш эксперт быстро ответит на ваш вопрос

Пул экспертов сервиса «Консультации» пополнился юристом Александром Завориным, который готов ответить на ваши вопросы. В течение дня. Да! Можете спросить его, как защититься, если намечаются или уже идут разборки с налоговой.
Александр — кандидат экономических наук, преподавал в университете, других вузах более 17 лет. У Александра очень большой опыт судебной практики, в том числе по уголовным делам, банкротство, налоговые и трудовые споры.
Экспертиза в темах:
- Право, юриспруденция, в том числе споры с налоговыми органами, регистрация бизнеса.
- Проверки. Контрольно-надзорная деятельность.
- Кадровый учет. Кадры в широком смысле слова, HR: рекрутинг (эффективные способы подбора персонала), аттестация,
- Бизнес-планирование. Стратегический менеджмент.
P.S. Кроме осного правового профиля, Александр может давать консультации по бизнес-психологии.
В пуле наших экспертов — спецы по учету, налоговым схемам, 1С. Посмотрите на этих героев, которые молниеносно и качественно отвечают на вопросы наших подписчиков.
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