Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

У вас проверка или суд с налоговой? Наш эксперт быстро ответит на ваш вопрос

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Обучение для бухгалтеров
Версия для печати

Пул экспертов сервиса «Консультации» пополнился юристом Александром Завориным, который готов ответить на ваши вопросы. В течение дня. Да! Можете спросить его, как защититься, если намечаются или уже идут разборки с налоговой. 

Александр — кандидат экономических наук, преподавал в университете, других вузах более 17 лет. У Александра очень большой опыт судебной практики, в том числе по уголовным делам, банкротство, налоговые и трудовые споры.

Экспертиза в темах:

  1. Право, юриспруденция, в том числе споры с налоговыми органами, регистрация бизнеса.
  2. Проверки. Контрольно-надзорная деятельность.
  3. Кадровый учет. Кадры в широком смысле слова, HR: рекрутинг (эффективные способы подбора персонала), аттестация,
  4. Бизнес-планирование. Стратегический менеджмент.

P.S. Кроме осного правового профиля, Александр может давать консультации по бизнес-психологии.

В пуле наших экспертов — спецы по учету, налоговым схемам, 1С. Посмотрите на этих героев, которые молниеносно и качественно отвечают на вопросы наших подписчиков.

Как получить доступ к «Консультациям»

Доступ имеют подписчики «Клерк.Премиум».

Кроме ответов на вопросы, в подписке несколько десятков онлайн-курсов, сертификаты ИПБ, сотни вебинаров, инструменты для бухгалтеров. А еще сможете заказать статью главреду «Клерка», она напишет и разместит в «Разборах». Посмотрите все возможности нашей платформы и подключайтесь по кнопке ниже. Пока держим скидку, в сентябре повышение цен.

Подборка полезных мероприятий

Разместить