В офис пришли сотрудники ОБЭП. Что делать? Раздаем запись вебинара бесплатно

Что делать, если к вам в офис пришли сотрудники экономической безопасности, показывают непонятные бумаги, тычут красными корочками и требуют предоставить им все, что они хотят?

Центр обучения «Клерка» предлагает бесплатный доступ к просмотру записи вебинара «Новые правила полицейских проверок компаний. Почему вам надо быть готовыми».

Проблема бизнеса тут, во-первых, в уверенности что «мы ничего не нарушали, наше дело правое». Но оперативники быстро дают понять, что это не так. А во-вторых, если в штате есть юрист — все взаимодействие с сотрудниками полиции возлагают на него, юрист же. А у него, как правило, никакого опыта в этой сфере нет.

Так что же делать бизнесу? Об этом можно узнать, посмотрев запись.

Спикер — налоговый адвокат Вячеслав Василевский, управляющий партнер группы компаний «Прометей».

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