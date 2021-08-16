Бухгалтеры не заслужили профессионального праздника, считают в Минфине

Минфину не так давно предлагали учредить новый профессиональный праздник — День бухгалтера. Однако ведомство не торопится этого делать, а на обращения — просто отписывается.

В редакцию «Клерка» обратился бухгалтер, который оказался одним из инициаторов учреждения Дня Бухгалтера. Дмитрий Екимов, главный бухгалтер, член Партии Роста, член Общественного Совета при УФНС по Ростовской области.

«Инициативная группа бухгалтеров из Ростова-на-Дону вышла на аппарат Бориса Титова с предложением учредить на государственном уровне День бухгалтера. Партия Роста направила запрос в Минфин.

А дальше Минфин, как и в прошлый раз, спустил всё на тормоза. Сейчас шлют отписки и ничего не предпринимают, потому что по закону только Минфин, как профильное министерство, может выходить в правительство с такой инициативой.

Вот я и обратился к „Клерку“, чтобы через рупор бухгалтерской общественности заставить Минфин шевелиться. Мы предлагаем в качестве датыдень, когда в указе Петра Первого была упомянута профессия „бухгалтер“» — рассказал он.

На «Клерке» об этой инициативе несколько раз писали:

Вот что направляли в Минфин:

А вот как отписывается Минфин:

Видимо, бухгалтерам официальный праздник, по мнению Минфина, не нужен.