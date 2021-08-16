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ИП-водители арендуют авто у компании, чтобы развозить ее продукцию. Стоит ли идти туда бухгалтеру работать?

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Рубрика Карьера бухгалтера
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Бухгалтер хочет вернуться в работу, но пока воспользоваться ее услугами желает только сомнительная компания по доставке воды. Там ИП-водители должны арендовать авто, развозить продукцию, и еще и по кассе пробивать у клиентов. Стоит ли туда идти работать?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Для доставки нашей продукции до покупателей мы нанимаем переврозчиков-ИП.

Дано: наши автомобили, сдаём в аренду ИП-шникам, они возят нашу продукцию до покупателя, принимают оплату за товар по нашей кассе наличными.

Вопрос: правомерно ли это использование нашей кассы у ИП, может, на это нужен отдельный договор?».

Центр обучения «Клерка» приглашает прослушать запись вебинара «Как теперь будут контролировать наличку. 115-ФЗ в 2021 году».

В комментариях пишут, что какая-то подозрительная схема выходит:

«С кассой порядок, если в договоре с ИП прописано, что они перевозят ваш товар до покупателя и принимают оплату, используя вашу кассу. Другое беспокоит. Вы сдаёте им автомобили в аренду? Но ИП, если берет в аренду автомобиль, то должен на нем зарабатывать, а зарабатывает опять же у тех у кого берет в аренду. Да ещё и кассу вашу использует. Усматривается подмена трудового договора».

Автор пишет, что не хочет руководство там по трудовому всех устраивать:

«Да, согласна, а какой выход? Директор не хочет брать их в штат именно из-за налогов на зарплату».

Ей пишут, что о рисках директора стоит предупредить:

«Предупредите директора о том, что есть риск и он заплатит в несколько раз больше взносов и налогов, если его проверят, и работайте дальше. Правомерность использования кассы вообще значения большого не играет в вашей ситуации».

Еще порекомендовали через агентские договоры все выстроить.

Автор пока вообще в раздумьях, стоит ли браться за эту работу. По ее словам, «прачкой» работать очень не хотелось бы.

Коллеги, а вы как думаете? Стоит ли браться за эту работу?

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