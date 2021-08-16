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Курильские острова пообещали освоить за ближайшие пять лет. И создать там офшор

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Рубрика Экономика России
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Курильские острова пообещали освоить за ближайшие пять лет. Там хотят создать особую экономическую зону для привлечения как российских, так и зарубежных предпринимателей.

На их территории хотят освободить организации от НДС, налога на прибыль, земельного, транспортного налогов, налога на имущество. А также ввести процедуру свободной таможенной зоны и пониженные ставки обязательных платежей по страховым взносам в размере 7,6%.

О пятилетнем освоении рассказал вице-премьер — полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

«Там сегодня небольшие поселки на островах, хорошо работающие эффективные рыбозаводы, только их тоже мало. А преференциальный режим в том ракурсе, в котором Михаил Владимирович поручил Министерству финансов и нам разработать — это, по сути дела, российский офшор. <...> Территория, в которой остаются только налоги на доходы физических лиц. И я уверен, что такой преференциальный толчок развитию островов будет услышан и российскими предпринимателями, и нашими соседями. Мы очень надеемся, в течение ближайших пяти лет, я уверен в том, что мы почувствуем опережающую динамику развития Курильских островов. Мы их просто освоим», — сказал Трутнев.

Цитата по «ТАСС».

Он добавил, что сегодня все в России понимают: Курильские острова были и остаются «нашей землей». Но этой земле необходим больший масштаб освоения, чтобы вопросов о ее принадлежности не возникало.

На «Клерке» ранее писали, что на Курилах может быть создана особая экономическая зона.

Само собой, отдавать Курильские острова кому бы то ни было никто сейчас не будет — из-за них Охотское море признается внутренним морем России, со всеми ресурсами, которые там есть. Японцам этого очень не хочется, да и Курилы они своими считают.

Главное, чтобы освоение островов не вылилось в банальное освоение бюджета.

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