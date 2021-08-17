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📞 Как дозвониться в налоговую инспекцию? «Семь гусей» не предлагать

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»

Бухгалтеры не могут порой достучаться до инспекций. Телефонов на сайте, кроме «семи гусей», никаких больше нет, а ехать туда не всегда есть время. Есть ли какой-то способ дозвониться, либо иным способом получить оттуда ответ?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Уважаемая группа, а ни у кого нет контактов 13 МИФНС в Химках? Нужно узнать о патенте, а там только везде единый 8 800 телефон. В Москве как-то попроще».

В комментариях по патенту пишут:

«Напишите обращение через ЛК, с просьбой прислать патент в ЛК. Пришлют, если вам не очень срочно».

А еще пишут, что нереально туда дозвониться, только ехать. Еще советуют через горячую линию пробовать. Кроме того, рассказывают, что конкретно в этой инспекции через внутренние телефоны тоже тяжело дозвониться, а через 8 800 «семь гусей» сейчас не соединяют.

Редакция «Клерка» обратилась к Сергею Кошелеву, в прошлом руководителю УФНС по Владимирской области с вопросом, есть ли какой-то универсальный способ достучаться до инспекции. Вот что он ответил:

«В каждой инспекции свои тараканы, это зависит от руководства. Я, будучи руководителем Управления, тоже до многих первое время не мог дозвониться. Но когда начальники инспекций начали за это получать и терять баллы смс, стало получше. На местах каждый специалист 1 категории — князёк, в столице и области — так вообще царёк... Поэтому пока его руководство не начнет отгребать, так и будет».

Возможно, стоит писать жалобы, что невозможно достучаться. На это Сергей Кошелев ответил так:

«В ФНС… только если количеством. Обратите внимание, ведь недозвон необходимо подтверждать, а чем? Они типа сами звонят и дозваниваются, ваша жалоба не подтверждается. Мои так тоже инспекции прикрывали передо мной. Так я в инспекциях и газетах местных свой мобильный разместил… Вот это сразу заработало

Если в течении 3-х часов вопрос не решали, начальник инспекции сам ехал домой к звонящему. Была только одна поездка за все время. Начальники сразу разместили свои мобильники, дабы меня не отвелекать».

Видимо, если руководитель конкретной инспекции не хочет, чтобы до них дозванивались — так и будет. Все от него зависит.

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