Путин поручил упростить процедуру выплат пострадавшим от ЧС

До 1 сентября власти должны разработать и внести на рассмотрение изменения, которые упростят процедуру получения госвыплат людям, которые пострадали от чрезвычайных ситуаций.

Включая компенсацию расходов на текущий ремонт жилья.

Такое распоряжение дал Владимир Путин на совещании по ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров.

Новые предложения должны быть представлены в срок до 1 сентября в отношении:

упрощения процедуры предоставления единовременной денежной выплаты пострадавшим от ЧС природного характера;

упрощения процедуры денежных выплат в связи с утратой дома или вещей (имущества первой необходимости) проживающим в зоне чрезвычайной ситуации по факту происшествия;

возмещения пострадавшим от ЧС расходов на текущий ремонт жилья;

увеличения объема финансирования расходов на восстановление инфраструктуры от ЧС, в том числе транспортной;

предоставления краткосрочных кредитов региональным бюджетам для восстановления последствий чрезвычайных ситуаций природного характера.

Ранее на «Клерке» писали, что единороссы предложили простить долги по кредитам пострадавшим в ЧС.