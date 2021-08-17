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👪Льготную семейную ипотеку продлили до конца 2023 года. Дадут даже семьям с одним ребенком

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Рубрика Ипотека
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Правительство продлевает льготную семейную ипотеку, теперь она будет действовать до конца 2023 года. Ставка по ней составит 6%, использовать кредит можно будет как на покупку квартиры, так и на строительство дома.

Об этом Михаил Мишустин объявил сегодня на заседании кабмина.

Воспользоваться этой льготной ипотекой смогут родители не только двух и более детей, а уже при рождении первенца.

Молодые семьи могут купить собственное жилье под 6 % годовых. Причем использовать кредит можно как на покупку квартиры, так и на строительство частного дома. Льготная ставка будет действовать в течение всего срока займа.

Чтобы обеспечить эти изменения, правительство более чем в два раза увеличивает лимит средств на выдачу кредитов — до 1,7 трлн рублей.

«Продление срока и финансирование ипотеки позволит помочь большему числу молодых родителей приобрести собственное жильё, а также поддержать ряд отраслей, укрепить спрос на товары и услуги, которые людям необходимы, — от строительных материалов до мебели и разных полезных мелочей», — сказал Михаил Мишустин.

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