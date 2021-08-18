Налоговики считают, что регистрация бизнеса через интернет уберегает от ошибок и лишних затрат

75,7% заявлений на регистрацию компаний или ИП было подано в электронном виде с начала 2021 года. Что почти в 1,5 раза больше, чем в прошлом году.
Об этом сообщила МИ ФНС № 16 по Новосибирской области на своем сайте.
С начала 2021 года в Новосибирской области было зарегистрировано почти 34 тыс. ООО и ИП, которые подали заявление через интернет. Что составляет 75,7% открытого бизнеса в 2021 году.
За аналогочиный период 2020 года было подано в 1,5 раза меньше заявлений на регистрацию в электронном формате.
Дляа регистрации ООО или ИП может подать электронное заявление:
- через Госуслуги;
- на официальном сайте ФНС;
- с использованием специального ПО;
- через нотариуса.
Для направления заявления о регистрации ООО или ИП через интернет нужна электронная подпись.
Региональные налоговики отметили, что электронная регистрация бизнеса имеет свои преимущества:
- исключение ошибок при заполнении заявлений, так как заявление заполняется через специальные программы;
- экономия времени;
- отсутствие затрат (не надо платить госпошлину), кроме оформления ЭЦП.
К слову сказать, затраты будут. Например, на юриста, который будет вам устав составлять и остальные документы. Да и от ошибок даже при электронном заполнении никто не застрахован.
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