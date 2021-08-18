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Налоговики считают, что регистрация бизнеса через интернет уберегает от ошибок и лишних затрат

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Рубрика Регистрация бизнеса
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75,7% заявлений на регистрацию компаний или ИП было подано в электронном виде с начала 2021 года. Что почти в 1,5 раза больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщила МИ ФНС № 16 по Новосибирской области на своем сайте.

С начала 2021 года в Новосибирской области было зарегистрировано почти 34 тыс. ООО и ИП, которые подали заявление через интернет. Что составляет 75,7% открытого бизнеса в 2021 году.

За аналогочиный период 2020 года было подано в 1,5 раза меньше заявлений на регистрацию в электронном формате.

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Дляа регистрации ООО или ИП может подать электронное заявление:

  • через Госуслуги;
  • на официальном сайте ФНС;
  • с использованием специального ПО;
  • через нотариуса.

Для направления заявления о регистрации ООО или ИП через интернет нужна электронная подпись. 

Региональные налоговики отметили, что электронная регистрация бизнеса имеет свои преимущества:

  • исключение ошибок при заполнении заявлений, так как заявление заполняется через специальные программы;
  • экономия времени;
  • отсутствие затрат (не надо платить госпошлину), кроме оформления ЭЦП.

К слову сказать, затраты будут. Например, на юриста, который будет вам устав составлять и остальные документы. Да и от ошибок даже при электронном заполнении никто не застрахован.

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