👴👵Хотят вернуть старый пенсионный возраст. Проект уже в Думе

Право на страховую пенсию по старости хотят дать людям, достигшим возраста 60 и 55 лет (мужчины/женщины).

Законопроект с такой поправкой в закон о пенсиях внесен вчера вечером в Госдуму.

При этом можно будет выйти на пенсию на 2 года раньше (в 58/53) при наличии большого стажа (35 лет для женщин и 40 лет для мужчин).

Авторы проекта — депутаты от КПРФ.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что сейчас до 60 лет не доживают 30 % мужчин; до 65-ти — 43 %. Очевидно, что если людей принудительно заставить работать, этот показатель увеличится.

Кроме того, предпенсионеры будут чаще ходить на больничный, что увеличит нагрузку на ФСС, и будут чаще оформлять инвалидность по причине надорванного здоровья.

«В ближайшие десятилетия во всем мире одной из главных проблем станет технологическая безработица, связанная с роботизацией экономики. А Правительство России вместо того, чтобы проводить такую роботизацию, заставляет старшее поколение работать сверх меры и тем самым обеспечивает стране «отставание навсегда!», — говорится в пояснительной.

Поэтому КПРФ предлагает вернуть старый пенсионный возраст.