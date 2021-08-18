Надо вводить не четырехдневку, а высокие зарплаты, считают в Совете по правам человека

В России слишком много разговоров о четырехдневной рабочей неделе, считает глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев. И обратил внимание на малые зарплаты в 15-20 тыс. руб.

На вопрос, не пора ли в России вводить четырехдневную рабочую неделю, глава СПЧ ответил:

«Я считаю, что у нас слишком много разговоров о сокращении рабочей недели и о праздниках. У нас труд стал восприниматься как обуза и как ярмо. Но вообще-то труд — это едва ли не главное в жизни человека.

Человек должен жить ради семьи, ради детей, ради того, чтобы что-то в жизни сделать. Труд должен радость приносить человеку. Не могу сказать, что у нас сейчас в стране такая ситуация, что каждый может найти себе работу в радость. К сожалению, это не так.

Я не против праздников, не против сокращения рабочей недели. Но тренд должен быть в другую сторону. У нас больше половины людей в России получают меньше 27–28 тыс. зарплаты на руки. У нас очень много людей получают зарплату 15–20 тыс. рублей. Вот о чем надо думать.

Работа крестьянина тоже может быть в радость. И мы видим передовые хозяйства, я в них бывал, там и зарплата хорошая. По крайней мере не 25, а уж 50 тыс. рублей, бывает больше. А агрономы и по 100, и по 150, и по 200 тыс. получают.

И мне не кажется, что эти люди думают, как бы им теперь не пять дней в неделю работать, а четыре».

Цитата по «Известиям».