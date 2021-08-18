Бухгалтеры — самые суеверные из всех офисных работников?

Бухгалтеры и финансисты — самые суеверные работники. А еще выяснилось, что чем старше сотрудник — тем больше он верит в офисные приметы и суеверия.

К такому выводу пришли аналитики HH.ru, опросив 1369 работников и соискателей по всей стране.

Чем старше работник, тем чаще он склонен к серьезному отношению к приметам:

среди молодежи 18−24 лет верит каждый пятый (24%),

в возрасте 45−54 лет верит почти каждый второй (47%).

Больше всех верят в приметы на работе бухгалтеры и финансисты (61%), HR-специалисты (48%), работники транспорта (42%), строители (42%), высший менеджмент (39%) и юристы (38%).

Приметы это конечно хорошо. Но иногда стоит и работу организовать. Центр обучения «Клерка» предлагает посмотреть запись вебинара «Как наладить бизнес-процессы в бухгалтерии?».

Реже всего (не верят свыше 70%) — молодежь и студенты, маркетологи и PR-специалисты, а также программисты и разработчики.

«Среди самых распространенных офисных примет и поверий работники называли: „беременный“ стул; чёрную кошку; появление начальства после падения предметов на пол; не сидеть на стуле или за столом уволенного коллеги; если новый сотрудник садится на место в углу, то долго не проработает; с левой ноги нельзя входить в кабинет начальника и вообще в кабинет. У половины работников офисные приметы сбывались хотя бы раз в вашей жизни, у 6% — они сбываются постоянно. Чаще всего приметы сбываются у бухгалтеров и финансистов, а также специалистов по продажам», — комментирует Анастасия Кабинова, аналитик макрорегиона Юг компании HeadHunter.

Примечательно, что 10 лет назад подобный опрос hh.ru среди сотрудников российских компаний показал, что тогда они были более суеверные. Офисные приметы и поверья были в компаниях каждого пятого (19%) работника, а на страшилки и легенды попадались 6% респондентов.