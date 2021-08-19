🙉Люди не могут получить справки о прописанных в квартире, потому что непонятно, кто их должен выдавать

Возникают проблемы с оформлением ипотеки из-за того, что людям отказывают в выдаче справок о прописанных. Никто не может объяснить, где эту справку брать.
Банки столкнулись с трудностями в определении компетентных лиц, уполномоченных на выдачу собственникам квартир справок о лицах, зарегистрированных в их квартирах.
Такие справки нужны, например, при оформлении ипотеки.
Люди идут в МВД, но там им говорят, что у МВД нет обязанности вести учет зарегистрированных лиц «пообъектно» и выдавать документы о проживающих (зарегистрированных) в жилом помещении лицах.Круг замкнулся. Что делать?
В свою очередь, отказы в предоставлении данной информации от органов местного самоуправления, управляющих компаний многоквартирными домами, компаний, которые собирают плату за коммуналку, и прочих организаций мотивируются тем, что регистрационный учет осуществляется органами МВД.
Ассоциация российских банков обратилась в МВД.
Но там ответили, что предложение о выдаче территориальными органами МВД собственникам жилых помещений справок о лицах, зарегистрированных по месту жительства в жилых помещениях, не может быть поддержано, потому что такие справки должны выдавать компетентные госучреждения субъекта РФ, муниципальные учреждения и другие организации в рамках предоставления государственной или муниципальной услуги.
Но какие конкретно учреждения???
В итоге АРБ обратилась в ЦБ, чтобы там помогли разобраться с вопросом — кто все-таки должен выдавать эти справки.
В письме говорится:
«Что касается портала госуслуг, содержащего информацию о наличии возможности у банков для оказания услуг гражданам запрашивать сведения об их регистрации самостоятельно через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), то предусмотренный в настоящее время порядок взаимодействия через СМЭВ позволяет получать только информацию о регистрации отдельных граждан, но не сведения обо всех зарегистрированных в определенном жилом помещении лицах, что не решает рассматриваемой проблемы».В ЦБ, в свою очередь, обещали помочь разобраться в этом вопросе и направили запрос в Минэкономразвития.
Отметим, что по данным АРБ проблемы со справками фиксируются в некоторых регионах. Это, в частности:
- Республика Адыгея;
- Волгоградская область;
- Вологодская область;
- Краснодарский край;
- Пермский край;
- Ростовская область;
- Ставропольский край;
- Томская область;
- Челябинская область.