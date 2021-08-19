🙉Люди не могут получить справки о прописанных в квартире, потому что непонятно, кто их должен выдавать

Возникают проблемы с оформлением ипотеки из-за того, что людям отказывают в выдаче справок о прописанных. Никто не может объяснить, где эту справку брать.

Банки столкнулись с трудностями в определении компетентных лиц, уполномоченных на выдачу собственникам квартир справок о лицах, зарегистрированных в их квартирах.

Такие справки нужны, например, при оформлении ипотеки.

Люди идут в МВД, но там им говорят, что у МВД нет обязанности вести учет зарегистрированных лиц «пообъектно» и выдавать документы о проживающих (зарегистрированных) в жилом помещении лицах. В свою очередь, отказы в предоставлении данной информации от органов местного самоуправления, управляющих компаний многоквартирными домами, компаний, которые собирают плату за коммуналку, и прочих организаций мотивируются тем, что регистрационный учет осуществляется органами МВД.

Круг замкнулся. Что делать?

Ассоциация российских банков обратилась в МВД.

Но там ответили, что предложение о выдаче территориальными органами МВД собственникам жилых помещений справок о лицах, зарегистрированных по месту жительства в жилых помещениях, не может быть поддержано, потому что такие справки должны выдавать компетентные госучреждения субъекта РФ, муниципальные учреждения и другие организации в рамках предоставления государственной или муниципальной услуги.

Но какие конкретно учреждения???

В итоге АРБ обратилась в ЦБ, чтобы там помогли разобраться с вопросом — кто все-таки должен выдавать эти справки.

В письме говорится:

«Что касается портала госуслуг, содержащего информацию о наличии возможности у банков для оказания услуг гражданам запрашивать сведения об их регистрации самостоятельно через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), то предусмотренный в настоящее время порядок взаимодействия через СМЭВ позволяет получать только информацию о регистрации отдельных граждан, но не сведения обо всех зарегистрированных в определенном жилом помещении лицах, что не решает рассматриваемой проблемы».

В ЦБ, в свою очередь, обещали помочь разобраться в этом вопросе и

Отметим, что по данным АРБ проблемы со справками фиксируются в некоторых регионах. Это, в частности: