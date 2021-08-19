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Предельный доход для МСП хотят увеличить до 3,5 млрд рублей

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Рубрика Малый бизнес
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Совфед предложил увеличить предельный показатели для отнесения компаний к малому или среднему бизнесу с 2 до 3,5 млрд рублей. Причина — инфляция и рост стоимости товаров и услуг.

Это предложение выдвинул глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов. Письмо о повышении размера предельного дохода будет направлено помощнику президента Максиму Орешкину.

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Новые предельные показатели предложено установить в размерах:

  • до 170 млн рублей — микропредприятия (сейчас до 120 млн рублей в год);
  • до 870 млн рублей — малые фирмы (сейчас до 800 млн рублей в год);
  • до 3,5 млрд рублей — средние компании (сейчас 2 млрд рублей в год).

Действующие предельные значения были приняты в 2016 году и не менялись:

«С момента утверждения данных значений прошло более 5 лет, инфляционные показатели увеличились в разы, стоимость товаров и услуг при осуществлении предпринимательской деятельности существенно выросла, но никаких корректировок предельных значений доходов не производилось.

В связи с чем предлагается рассмотреть увеличение предельных значений дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства», — отметил Кутепов.

Материал по «ТАСС».

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