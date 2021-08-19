Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Кто обязан применять ФСБУ 5/2019 «Запасы», а у кого есть послабления? Бесплатный вебинар — завтра

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Бухгалтерский учет
Версия для печати

ФСБУ 5/2019 «Запасы» обязательны не для всех. Есть там и послабления для малого бизнеса. Только знают об этом не все, а кого-то вообще пугает аббревиатура «ФСБУ».

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Нюансы применения ФСБУ 5/2019 „Запасы“». Он пройдет завтра, 20 августа, начало в 11:00 по Мск.

Кроме того, на вебинаре разберем:

  • изменения в структуре запасов;
  • новый порядок оценки незавершённого производства;
  • проценты по кредитам в фактической себестоимости запасов — как понимать оговорку об инвестиционных активах;
  • безальтернативное списание управленческих расходов на себестоимость продаж;
  • обязательное создание оценочного обязательства по демонтажу, утилизации запасов и восстановлению окружающей среды на занимаемом ими участке; оценка после признания — хорошо забытые резервы под обесценение;
  • как перейти на ФСБУ 5/2019 «Запасы».

И в заключение поговорим о том, какие еще ФСБУ ждут нас в ближайшие годы.

Спикер — Алексей Иванов, к.э.н., доцент, директор по знаниям и развитию учетной системы сервиса «Моё дело».

Записывайтесь скорее, вебинар уже завтра.

Подборка полезных мероприятий

Разместить