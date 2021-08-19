Кто обязан применять ФСБУ 5/2019 «Запасы», а у кого есть послабления? Бесплатный вебинар — завтра

ФСБУ 5/2019 «Запасы» обязательны не для всех. Есть там и послабления для малого бизнеса. Только знают об этом не все, а кого-то вообще пугает аббревиатура «ФСБУ».

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Нюансы применения ФСБУ 5/2019 „Запасы“». Он пройдет завтра, 20 августа, начало в 11:00 по Мск.

Кроме того, на вебинаре разберем:

изменения в структуре запасов;

новый порядок оценки незавершённого производства;

проценты по кредитам в фактической себестоимости запасов — как понимать оговорку об инвестиционных активах;

безальтернативное списание управленческих расходов на себестоимость продаж;

обязательное создание оценочного обязательства по демонтажу, утилизации запасов и восстановлению окружающей среды на занимаемом ими участке; оценка после признания — хорошо забытые резервы под обесценение;

как перейти на ФСБУ 5/2019 «Запасы».

И в заключение поговорим о том, какие еще ФСБУ ждут нас в ближайшие годы.

Спикер — Алексей Иванов, к.э.н., доцент, директор по знаниям и развитию учетной системы сервиса «Моё дело».

Записывайтесь скорее, вебинар уже завтра.