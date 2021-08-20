Налоговую отчетность, направленную по ТКС, дублировать на бумаге не надо

При направлении налоговикам на бумаге по почте отчетности, ранее представленной через интернет, придет отказ в приеме дубликата.

Такой ответ представлен на сайте ФНС в разделе «Часто задаваемые вопросы».

Продублированная налоговая отчетность, которая была ранее принята налоговой по ТКС, не будет принята. ИФНС сформирует отказ в приеме этого отчета.

По факту направления отчетности через операторов ЭДО налоговая автоматически формирует уведомление о приеме. Повторно подавать отчеты на бумаге не надо.

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Также налоговики напомнили, что не всю отчетность можно сдавать на бумаге. Например, НДС и бухгалтерская финансовая отчетность сдаются только в электронном виде.