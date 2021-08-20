Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Компании и ИП смогут сдавать статотчеты через госуслуги. Росстат внедряет специальную платформу

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Статистическая отчетность
Версия для печати

Росстат готовится внедрить в опытную эксплуатацию цифровую аналитическую платформу (ЦАП), через которую бизнес будет сдавать статотчеты. Более того, ее законнектят с порталом госуслуг.

Этот вопрос обсудили на совещании в кабмине.

Напомним, сдача статотчетов через ЦАП начнется в 2022 году. Ранее правительство утвердило положение о ее работе.

«Необходимо избавиться от дублирования статистических форм и показателей, которые собираются различными ведомствами. Также важно понять, как используется уже собираемая информация, востребована ли она или просто складируется на архивных полках. В конечном счёте развитие платформы снизит нагрузку на бизнес и станет новым шагом интеграции российской статистики в цифровое государство», – заявил на заседании заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

Глава Росстата Павел Малков, в свою очередь, отметил, что для малого бизнеса существует более ста различных официальных статистических форм, и это без учета иных видов отчетности. 

«Необходимо понять, какую часть собираемой информации можно получить из административных данных, а оставшиеся свести к унифицированным форматам. Вопрос избыточной отчетной нагрузки актуален не только для частного бизнеса, но и для государственных организаций. Систему необходимо упрощать», – заявил руководитель Росстата.

Уже разработаны базовые компоненты цифровой аналитической платформы, позволяющие создать межведомственную систему статистического учета. Это позволит повысить качество данных и снизит административную нагрузку на бизнес за счет однократного их предоставления в органы статистики и многократного использования статистических показателей различными министерствами и ведомствами.

Минцифры предоставит Росстату ресурсы государственного единого облачного пространства для хранения данных, а ряд министерств и ведомств уже во второй половине 2021 года примут участие в реализации пилотных проектов на базе ЦАП.

Планируется интеграция платформы с порталом госуслуг, которая позволит упростить респондентам предоставление отчетности.

Подборка полезных мероприятий

Разместить