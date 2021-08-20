Компании и ИП смогут сдавать статотчеты через госуслуги. Росстат внедряет специальную платформу

Росстат готовится внедрить в опытную эксплуатацию цифровую аналитическую платформу (ЦАП), через которую бизнес будет сдавать статотчеты. Более того, ее законнектят с порталом госуслуг.
Этот вопрос обсудили на совещании в кабмине.
Напомним, сдача статотчетов через ЦАП начнется в 2022 году. Ранее правительство утвердило положение о ее работе.
«Необходимо избавиться от дублирования статистических форм и показателей, которые собираются различными ведомствами. Также важно понять, как используется уже собираемая информация, востребована ли она или просто складируется на архивных полках. В конечном счёте развитие платформы снизит нагрузку на бизнес и станет новым шагом интеграции российской статистики в цифровое государство», – заявил на заседании заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.Глава Росстата Павел Малков, в свою очередь, отметил, что для малого бизнеса существует более ста различных официальных статистических форм, и это без учета иных видов отчетности.
Уже разработаны базовые компоненты цифровой аналитической платформы, позволяющие создать межведомственную систему статистического учета. Это позволит повысить качество данных и снизит административную нагрузку на бизнес за счет однократного их предоставления в органы статистики и многократного использования статистических показателей различными министерствами и ведомствами.
Минцифры предоставит Росстату ресурсы государственного единого облачного пространства для хранения данных, а ряд министерств и ведомств уже во второй половине 2021 года примут участие в реализации пилотных проектов на базе ЦАП.
Планируется интеграция платформы с порталом госуслуг, которая позволит упростить респондентам предоставление отчетности.