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Компания не может оплатить штраф за гендира от ПФР. Но можно компенсировать

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Рубрика КоАП РФ
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Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»

ПФР не перестает присылать штрафы на руководителя за непредставление отчетности или ошибки в отчетах по персучету. Может ли компания оплатить штраф за гендира? Ответ – нет. А вот компенсировать можно, но надо уплатить НДФЛ и взносы.

Вопрос был задан в «Красном уголке бухгалтера»:

«Коллеги, день добрый! И снова о штрафах ПФР на руководителя. Получили постановление - уведомительная форма, о привлечении к ответственности  руководителя по ст.15.33.2 КоАП. Пока непонятна сумма штрафа. Что нам делать? Чего ждать? И как оплатить от организации по этому делу? Пожалуйста, поделитесь из личного опыта».

Сначала нам хочется узнать ваше мнение. Потыкайте в опросе.

Кто-то ответил, что административный штраф за гендира компания оплатить не может:

«Я правильно понимаю, что это адм. штраф? Если да то директору ждать вызов в мировой суд, получать постановление и оплачиватьть квитанцией. Это штраф на физлицо как должностное лицо, поэтому от организации никак вы не оплатите. Размер обычно 300 - 500 руб.».

Автор поста уточнил, что руководитель прописан в другом регионе. Как в этом случае тогда оплачивать административный штраф?

Ответ следующий:

«Пусть руководитель заходит на Госуслуги, там все отражено. Там и можно оплатить по карте».

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Другой комментатор посоветовал оплатить через приложение Сбера:

«По номеру постановления можно оплатить через Сбербанк онлайн, реквизиты и сумма автоматически подтягиваются».

Стоит отметить, что компания не может оплатить штраф за гендира. Но может компенсировать. Однако придется уплатить НДФЛ и взносы. 

Уплаченный руководителем штраф не может рассматриваться в качестве расходов, понесенных им в связи с исполнением трудовых обязанностей. Такая выплата не является компенсацией (ст. 164 ТК РФ).  

Но были и те, кто уточнил, что после оплаты штрафа можно подать в суд на обжалование решения ПФР:

 «Если вынесено постановление о привлечении к ответственности, то суда уже не будет. Нужно платить по реквизитам или обжаловать в суд».

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