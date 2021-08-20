Бухгалтеры поделились мнениями о программе SAP. И советуют ее использовать, только если этого требуют корпоративные стандарты компании. В остальных случаях — советуют 1С.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Собираемся (думаем) перейти на SAP. Насколько она заточена под российский налоговый и бухгалтерский учет? Какие подводные камни при формировании отчетности есть?».

Забегая вперед — многие бухгалтеры пишут, что если в компании используют SAP — придется многое делать в Excel.

В комментариях пишут, что система под российский налоговый и бухгалтерский учет не заточена от слова «совсем»:

«Не заточена. Точить будете сами, оплачивая услуги специально обученных людей».

Кто-то пишет, что крупные компании используют SAP, и это нормально:

«Серьезные компании работают с SAP. Это нормально. Вопрос в другом аттестация рабочих мест сотрудников компании, в части приобретения навыков работы».

На это отвечают, что это не нормально, просто так принято:

«Это не нормально, а просто так принято, не более. Если у тебя 2-3 ярда оборотов, то ты должен себе поставить SAP».

Пишут, что лучше использовать 1С, а в случае с SAP — нужен программист, который все будет постоянно ее дорабатывать.

«SAP можно использовать только тогда когда сидит программер и постоянно с учетом изменения законодательств или отчётных форм запиливает ее под тебя. А иначе только 1С».

Выходит, что ПО от 1С, как бы его порой ни ругали, все-таки одно из лучших для наших бухгалтеров? Или у вас есть другое мнение? Напишите отзыв.

У кого-то требование использовать SAP обусловлено корпоративным стандартом. И это очень неудобно:

«Очень-очень-очень дорого. Сложно. Долго. Я почти всю отчетность делаю руками, в экселе. Но корпоративный стандарт требует SAP».

У кого-то тоже из-за корпоративного стандарта. Параллельно используют 1С и Excel:

«У нас САП корпоративный, никуда не денешься. Налоговая, бухгалтерская и статистическая отчетность в Экселе. Только ЗП в 1С. Но я знаю, что корпорация жмётся покупать Country version, поэтому все в Экселе. Непонятно, какую цель вы преследуете, думаю о САПе. Если цель оправдана, идите на Космодамианскую набережную к ним и разговаривайте про российский учёт».

А вот положительный отзыв. Ну, почти:

«НДС нормально делает, в смысле формирует книги покупок и продаж. Декларацию теоретически можно отладить, но мне лично проще руками. ЗП естественно в ЗУПе, прибыль руками. В принципе все там нормально настроено, есть загрузка из банка, можно массивы файлов загружать, ГТД пошлину на материал не распределяет. Много работы предстоит с программистами вам».

Еще пишут, что это вообще прекрасная программа (очень похоже на сарказм):

«Прекрасно заточена, выгружать проводки в 1С и там сдавать отчётность, а вообще модуль российского бухучета там есть, за сто тысяч миллионов дополнительно. Вы понимаете, что изменить что либо в сапе и в 1С это две большие разницы?»

На это пишут, что «этот трансфер проводок — доработка, совсем не дешевая». На что ответили, что «в SAP ничего дешёвого нет и не было никогда».

Подытожим таким комментарием: