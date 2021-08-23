Мужчинам с детьми от суррогатной матери будут давать маткапитал

В закон о материнском капитале впишут отцов-одиночек, вступивших в брак.

Право на материнский капитал дадут мужчинам, которые:

имеют ребенка от суррогатной матери;

являются единственным родителем этого ребенка;

вступили в брак после рождения ребенка, и жена усыновила этого ребенка.

Поправки будут внесены в Федеральный закон № 256-ФЗ от 29.12.2006.

Проект опубликован на федеральном портале.

За первого ребенка маткапитал будут давать, если он родился после 1 января 2020 года, за второго — если он родился после 1 января 2007 года.

Проектом также предусматривается переход права на маткапитал к жене, если вышеописанный мужчина умер или лишен родительских прав. Если такая же оказия приключится и с его женой, то право на маткапитал перейдет ребенку.