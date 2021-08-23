Если адрес отсутствует в госреестре — в регистрации компании или ИП откажут

Налоговики откажут в регистрации компании, если юридического адреса нет в Государственном адресном реестре (ГАР). Аналогичная ситуация с ИП и его адресом места жительства.
Об этом напоминает подмосковное налоговое управление на своем сайте.
Из-за несоответствия или отсутствия предполагаемого адреса юридического лица или места регистрации ИП в ГАР налоговики пришлют отказ в регистрации.
Проверить адрес можно через Федеральную информационную адресную систему (ФИАС).
Если адрес в ФИАС отсутствует, будущему бизнесмену надо обратиться в Росреестр или другую организацию, которая присваивает адреса объектам недвижимости.
И только после этого подавать на регистрацию компании или ИП.
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