Если адрес отсутствует в госреестре — в регистрации компании или ИП откажут

Налоговики откажут в регистрации компании, если юридического адреса нет в Государственном адресном реестре (ГАР). Аналогичная ситуация с ИП и его адресом места жительства.

Об этом напоминает подмосковное налоговое управление на своем сайте.

Из-за несоответствия или отсутствия предполагаемого адреса юридического лица или места регистрации ИП в ГАР налоговики пришлют отказ в регистрации.

Проверить адрес можно через Федеральную информационную адресную систему (ФИАС).

Если адрес в ФИАС отсутствует, будущему бизнесмену надо обратиться в Росреестр или другую организацию, которая присваивает адреса объектам недвижимости.

Налоговые новости: что надо знать бухгалтеру и руководителю». Он пройдет 27 августа в 11:00 по Мск. А учебный центр «Клерка» приглашает на новый бесплатный вебинар «». Он пройдет 27 августа в 11:00 по Мск.

И только после этого подавать на регистрацию компании или ИП.