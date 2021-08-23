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Если адрес отсутствует в госреестре — в регистрации компании или ИП откажут

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Рубрика Регистрация бизнеса
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Налоговики откажут в регистрации компании, если юридического адреса нет в Государственном адресном реестре (ГАР). Аналогичная ситуация с ИП и его адресом места жительства.

Об этом напоминает подмосковное налоговое управление на своем сайте.

Из-за несоответствия или отсутствия предполагаемого адреса юридического лица или места регистрации ИП в ГАР налоговики пришлют отказ в регистрации.

Проверить адрес можно через Федеральную информационную адресную систему (ФИАС).

Если адрес в ФИАС отсутствует, будущему бизнесмену надо обратиться в Росреестр или другую организацию, которая присваивает адреса объектам недвижимости.

А учебный центр «Клерка» приглашает на новый бесплатный вебинар «Налоговые новости: что надо знать бухгалтеру и руководителю». Он пройдет 27 августа в 11:00 по Мск.

И только после этого подавать на регистрацию компании или ИП.

Зарегистрировать бизнес онлайн стало проще — читать тут.

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