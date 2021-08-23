Государственные соцвыплаты защитят от списания по кредитным долгам

Владимир Путин призвал разработать нормативный акт, который бы защищал социальные выплаты, поступающие на карты россиян (в том числе на школьников) от списания по долгам.

«Если мы говорим о том, что эти деньги защищенные, значит, их надо реально защитить. И ничего страшного здесь не произойдет, это тот самый случай, который не подпадает под общие правило «закон обратной силы не имеет», — заявил президент.

Глава государства отметил, что защита этих средств поддержки оказалась недостаточно эффективной.

В свою очередь, замминистра труда Ольга Баталина прокомментировала: «Последнее время пришло немало обращений от родителей, которые сказали, что школьные выплаты ушли на погашение банковских кредитов, при том что правилами выплаты напрямую предусмотрено, что эти средства не могут быть взысканы в рамках исполнительного производства (...) Сейчас мы с депутатами фракции „Единой России“ вместе с ЦБ прорабатываем необходимые изменения в законодательство о потребительском кредите, чтобы такую ситуацию исключить и в рамках погашения кредитов тоже социальные выплаты защитить».