Налоговики проиграли, переквалифицировав в дивиденды оплату долей участия в организации

Налогоплательщик в 2013 году приобрел у иностранной аффилированной компании (Нидерланды) доли участия в двух российских организациях, входивших в ту же группу компаний.

Сделки совершены с целью придания структуре группы большей прозрачности для потенциальных инвесторов, повышения её инвестиционной привлекательности путем перевода на налогоплательщика российских компаний группы, изначально находившихся во владении иностранных компаний, а также создания консолидированной группы налогоплательщиков (КГН). План изменения холдинговой структуры был рассмотрен и согласован ФАС России. Еще одна доля участия в одной из вышеуказанных российских организаций приобретена у кипрской компании с частичной новацией обязательства по оплате в процентный заем, права требования по которому затем также переданы иностранной компании.

По итогам повторной выездной проверки налогоплательщику предложено уплатить недоимку по налогу на прибыль организаций и налогу с доходов, полученных иностранной организацией от источников в РФ. По мнению налогового органаƒ≠, сделки приобретения налогоплательщиком долей направлены на вывод денежных средств из РФ в интересах иностранных компаний без уплаты налогов в РФ. На момент совершения спорных сделок обе вышеназванные российские организации данные компании уже входили в состав группы и находились под контролем материнской компании. С позиции конечной материнской компании положение ее основных активов не изменилось, равно как и не изменилась инвестиционная привлекательность группы в целом.

В итоге налоговый орган переквалифицировал оплату налогоплательщиком долей (а также заемные проценты) в дивиденды и, признав материнскую компанию лицом, не имеющим фактическое право на доход, доначислил налог на доходы иностранных организаций за 2013 год по ставке 15%. Ранее указанная квалификация была поддержана арбитражными судами при рассмотрении тех же сделок применительно к налоговому периоду 2014 года.

Однако в данном деле суд признал доначисление налога неправомерным исходя, в частности, из следующих обстоятельств. Спорные сделки не были мнимыми либо притворными. Налоговым органом не установлено, что сделки не были в реальности исполнены сторонами, и к налогоплательщику не перешло право собственности в отношении спорных долей. Претензии налогового органа по сути сводятся вопросу о допустимости купли-продажи как способа приобретения прав на доли в ООО при внутригрупповой корпоративной реструктуризации, т.е. к оценке экономической целесообразности сделок.

Расходы на оплату долей не учитывались налогоплательщиком для целей исчисления и уплаты налога на прибыль, поэтому получить необоснованную налоговую выгоду в виде увеличения внереализационных расходов он не мог, как и не мог злоупотребить соглашениями об избежание двойного налогообложения, так как доходы от реализации долей не подлежат обложению налогом у источника на основании исключительно норм НК РФ, а именно п. 2 ст. 309 НК РФ, а не соглашений.

В материалах проверки отсутствуют не только доказательства того, что иностранные компании не являются лицами, имеющими фактическое право на доход, но отсутствуют и сами доводы (критерии), на основании которых может быть сделан такой вывод (например, транзит полученных средств в юрисдикции, с которыми РФ не имеет соглашений об избежание двойного налогообложения).

(решение АС г. Москвы от 30.07.2021 по делу № А40-118073/2019АО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПЕРЕКРЕСТОК")