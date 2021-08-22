Налоговики могут отказать в камеральной проверке при «уточненке» на 1 рубль

Суд признал, что непроведение камеральной проверки уточненной декларации с увеличением налоговой базы на 1 рубль не нарушает прав налогоплательщика.

Налогоплательщик в 2017 году представил декларацию по налогу на имущество за 2016 год. По итогам ее камеральной проверки ему был доначислен налог на имущество и штраф. Это решение налогового органа им не обжаловалось.

После признания судом недействующим п. 3 Постановления Правительства Москвы от 26.12.2016 № 937-ПП (о распространении измененной кадастровой стоимости объектов недвижимости на правоотношения с 01.01.2016 г.) компания подала уточненную декларацию за 2016 год с увеличением налоговой базы и суммы авансовых платежей на 1 рубль, а затем и заявление о зачете суммы, доначисленной по итогам проверки первоначальной декларации.

Налоговая инспекция не провела камеральную проверку. И организация подала в суд, требуя признать незаконным бездействие по непроведению камеральной проверки и обязать провести такую проверку.

Суд первой инстанции (решение которого оставлено в силе вышестоящими судами) отказал в удовлетворении требования компании, отметив следующее.

Налогоплательщик самостоятельно при составлении декларации и исчислении налоговой базы налога на имущество не имеет право изменять кадастровую стоимость объекта налогообложения, поскольку такие полномочиями в законодательстве РФ плательщикам налога не предоставлены. Кроме того, компанией не представлены объективно новые данные, которые могли бы служить основанием для исчисления и уплаты налога отличные от данных, указанных первоначальном отчете.

Проведение спорной камеральной проверки фактически создаст ситуацию, когда лицо будет привлечено к ответственности по одному основанию 2 раза, так, как налоговый орган ограничен в объеме решений, которые могут быть вынесены по итогу рассмотрения акта камеральной проверки, что нарушает принцип однократности юридической ответственности за правонарушение.

Кроме того, так как декларации идентичны, то налоговый орган не может вынести решение, отличное от уже вынесенного, что, помимо нарушения принципа однократности юридической ответственности создаст ситуацию, когда налогоплательщик при формально правомерном использовании своих процессуальных прав получит возможность обжалования акта налогового органа за рамками предусмотренных налоговым законодательством процессуальных сроков.

Судья ВС отказал налогоплательщику в передаче его жалобы на рассмотрение Экономической коллегии ВС.

(отказное определение ВС РФ от 02.08.2021 по делу № А40-40796/2020

ООО "Мегаком")