Расчетные счета организаций в одном банке не свидетельствуют о создании схемы «дробления бизнеса». Налоговики проиграли суд

Суд признал недоказанным вывод о создании налогоплательщиком схемы «дробления бизнеса»

По итогам выездной проверки налоговый орган пришел к выводу о том, что налогоплательщик, находясь на общей системе налогообложения, использовал схему ухода от обложения своих доходов путем «дробления бизнеса» с использованием взаимозависимых организаций, применявших специальные режимы налогообложения в виде УСН и ЕНВД.

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Налоговый орган ссылался на подконтрольность всех организаций одному физическому лицу, которое являлось руководителем налогоплательщика и учредителем в других обществах. При этом руководителем ряда обществ в проверяемом периоде являлся родственник (племянник) этого лица. Кроме того, налогоплательщик и эти общества располагались по одному адресу, имели общую материальную базу, единую бухгалтерию, кадровую политику и счета в одном банке, осуществляли один вид деятельности, использовали единые телефонные номера, один адрес электронной почты, один сайт в сети Интернет, а также один товарный знак. Выручка от розничной продажи возвращалась налогоплательщику в виде беспроцентных займов.Тем не менее, суды сочли эти доводы недостаточными и рассмотрели спор в пользу налогоплательщика, исходя из того, что налоговый орган не доказал наличие в действиях налогоплательщика признаков недобросовестности и направленности его умысла на получение необоснованной налоговой выгоды посредством создания схемы «дробление бизнеса».Судами установлено, что акционерами с целью снижения себестоимости продукции, увеличения показателя продаж и доходности производства принято решение о выделении подразделения, занимающегося розничной продажей продукции и создании самостоятельного юридического лица. Так был создан торговый дом (одно из обществ). Желание производителя выделить розничную продажу продукции в отдельный самостоятельный бизнес имеет разумный экономический интерес, связанный с исключением у него дополнительных затрат на организацию и осуществление розничной торговли производимой продукцией. В спорном периоде налогоплательщик и этот торговый дом самостоятельно осуществляли различные виды предпринимательской деятельности (первое - производство продукции, второе - розничную торговлю). Соответственно, в рассматриваемом случае отсутствовало формальное разделение бизнеса, а имело фактическое прекращение торговой деятельности с ее организацией на базе вновь созданного юридического лица – торгового дома, что отвечает принципу свободы экономической деятельности.Другие юридические лица также созданы в последующем и осуществляли различные виды деятельности. Все они вели раздельный бухгалтерский учет, имели отдельные балансы, собственный персонал, оборудование, отдельные расчетные счета.Довод налогового органа о «единой кадровой политике» отклонен, поскольку часть работников некоторых новых юридических лиц при их создании была сформирована из числа бывших работников налогоплательщика, но это не противоречит трудовому законодательству. Наличие расчетных счетов организаций в одном банке само по себе не свидетельствует о создании противоправной схемы. Товарный знак, хотя и использовался несколькими лицами, но здесь налогоплательщик, как правообладатель, распорядился принадлежащим ему исключительным правом на товарный знак. Займы внутри группы компаний, хотя и выдавались, но на возвратной основе. Кроме того, этим же налоговым органом ранее уже проводились выездные налоговые проверки в отношении налогоплательщика и выводов о создании схемы «дробления бизнеса» сделано не было.