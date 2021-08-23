1С не видит лицензию при создании базы. Как решить вопрос?

При попытке добавить базу по вновь созданной компании в программе 1С вылезает сообщение о том, что не обнаружена лицензия. Как с этим бороться?
Спросили в «Красном уголке бухгалтера».
«Имею базовую версию 1С. Хотела добавить базу, а мне вот такая фигня вышла.
И что с этим делать?».
В комментариях спросили:
«Вы её покупали? Если нет, то у вас нелицензионная 1С, она не обновится».
Автор пишет, что покупала:
«Конечно покупала! И она прекрасно работала до сегодняшнего дня».
Посоветовали сделать так:
«Регистрируемся на ИТС, смотрим релиз, скачиваем, прописываем ключ лицензионный. Я недавно базу с одного компа на другой переносил, думал нужно будет обращаться к специалисту. Все сделал сам».
В итоге выяснилось, что автор поста пыталась создать базу для вновь созданной организации, и у нее такое сообщение вылезло. Ей посоветовали найти лицензионный ключ, который был предоставлен при покупке программы. Один из комментаторов подключился удаленно и все показал, как настроить.
И заодно он объяснил, что такое может вылезти при несоблюдении алгоритма скачивания и установки, который он выше описал.