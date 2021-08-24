📧Людям будут рассылать оповещения о размере будущей пенсии

С 2022 года 40-летние женщины и 45-летние мужчины будут получать из ПФР весточки о предполагаемом размере их будущей пенсии.
Информирование должно проходить один раз в 3 года, начиная с указанного возраста.
Опубликован приказ Минтруда от 20.07.2021 № 484н «Об утверждении Порядка и формы предоставления сведений о предполагаемом размере страховой пенсии по старости».
Сведения поступят через Госуслуги. Тем, кто там не зарегистрирован, ПФР выдаст бумажные сведения, но только по запросу.
Будет, в частности, предоставлена следующая информация:
- о наработанном страховом стаже;
- о заработанных пенсионных баллах;
- о стоимости балла;
- об условиях выхода на пенсию;
- о размере пенсии.
Форма сведений:
Проактивное информирование даст гражданам возможность заблаговременно оценивать формирование своих будущих пенсионных прав и при необходимости предпринимать шаги по их увеличению, отмечают чиновники.