📧Людям будут рассылать оповещения о размере будущей пенсии

С 2022 года 40-летние женщины и 45-летние мужчины будут получать из ПФР весточки о предполагаемом размере их будущей пенсии.

Информирование должно проходить один раз в 3 года, начиная с указанного возраста.

Опубликован приказ Минтруда от 20.07.2021 № 484н «Об утверждении Порядка и формы предоставления сведений о предполагаемом размере страховой пенсии по старости».

Сведения поступят через Госуслуги. Тем, кто там не зарегистрирован, ПФР выдаст бумажные сведения, но только по запросу.

Будет, в частности, предоставлена следующая информация:

о наработанном страховом стаже;

о заработанных пенсионных баллах;

о стоимости балла;

об условиях выхода на пенсию;

о размере пенсии.

Форма сведений:

Проактивное информирование даст гражданам возможность заблаговременно оценивать формирование своих будущих пенсионных прав и при необходимости предпринимать шаги по их увеличению, отмечают чиновники.