По системе быстрых платежей можно будет переводить деньги за границу

Возможности системы быстрых платежей (СБП) расширят за счет внедрения трансграничных переводов.
ЦБ подготовил проект поправок в положение № 732-П от 24.09.2020 «О платежной системе Банка России».
В документе сказано, что трансграничные переводы могут появиться либо во взаимодействии с похожими иностранными системами, либо через сотрудничество с отдельными иностранными банками.
Внедрить такую возможность планируется в 2022 году.
Переводы через систему быстрых платежей (СБП) в другие страны станут такими же удобными, быстрыми и доступными, как и внутри России, отметили в пресс-службе ЦБ.
Что такое система быстрых платежей и зачем она нужна бизнесу — читать тут.