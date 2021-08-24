По системе быстрых платежей можно будет переводить деньги за границу

Возможности системы быстрых платежей (СБП) расширят за счет внедрения трансграничных переводов.

ЦБ подготовил проект поправок в положение № 732-П от 24.09.2020 «О платежной системе Банка России».

В документе сказано, что трансграничные переводы могут появиться либо во взаимодействии с похожими иностранными системами, либо через сотрудничество с отдельными иностранными банками.

Внедрить такую возможность планируется в 2022 году.

Переводы через систему быстрых платежей (СБП) в другие страны станут такими же удобными, быстрыми и доступными, как и внутри России, отметили в пресс-службе ЦБ.